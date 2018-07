Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uscito da una sola settimana (venerdì 13 luglio),” feat.il nuovo singolo dil’eclettico comunicatore, scrittore e attore che segna un debutto eccellente e conquista pubblico e critica.Il brano si aggiudica infatti la top five nella classifica FIMI GFK (quarto posto), il record italiano su YouTube con oltre 6,4 milioni di views per un video della durata di 9’30” e la 42° posizione della Viral Mondiale di Spotify con oltre un milione di streaming. Merito anche delle tante guest presenti, da Carlo Cracco a Diletta Leotta, da Massimo Boldi a Eros Ramazzotti, il video è un corto a tutti gli effetti.Il brano è scritto e composto da Fabio Rovazzi con la collaborazione di Danti e Sissa (co-autori) e Simon Says (co-compositore). Il Video e’ scritto e diretto da Fabio Rovazzi e prodotto dalla casa di produzione Raw.