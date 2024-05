Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli insieme con un nuovo podcast "spaziale" «2046». Tra gli ospiti Fabrizio Corona

di Ida Di Grazia

«2046», è l’anno in cui, secondo la NASA, un asteroide colpirà la terra. La presunta data della fine è diventata il punto d’inizio di un viaggio spaziale in cui ci si interroga sulle sfide e le opportunità che il futuro ci riserva.

Protagonisti a bordo di una navicella spaziale che orbita vicino alla terra due astronauti d’eccezione, Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli che sbarcano con un uovo podcast su tutte le piattaforme digitali da martedì 21 maggio.

Il nuovo Podcast



All’interno di uno studio avveniristico Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, che per l’occasione indossano un giubbotto che richiama le tute spaziali affronteranno insieme a tanti compagni di viaggio, temi dedicati a quello che il nostro pianeta ci riserverà.

Una serie di tredici episodi con uscita a cadenza settimanale in cui Rovazzi e Mazzoli si immergono nelle menti di innovatori, leader d'opinione, artisti e molti altri, offrendo agli ascoltatori l'opportunità unica di scoprire le loro storie personali, le loro sfide e le loro visioni per il futuro. Un talk semiserio e a tratti dissacrante che attraverso la sagacia di Fabio e spunti irriverenti di Marco, esplora, in un mix di tone of voice, tendenze sociali, sfide globali e opportunità che tra innovazione e sostenibilità definiranno il nostro domani.

Gli ospiti

Ad alternarsi neòlle varie puntate tantissimi ospiti tra qui: Renzo Rosso, Roberto Saviano, Fabio Fazio, Flavio Briatore, Ornella Vanoni, Geolier, Stefano Domenicali, Fabrizio Corona, Tananai, Charles Leclerc, Francesca Michielin, Emma Marrone, Alessia Lanza, Jake La Furia, Gerry Scotti, Javier Zanetti, Alessandro Cecchi Paone, Mara Maionchi, Michelle Hunziker, Giulia Innocenzi, Rose Villain, Albano, Alessandro Borghese, Homyatol, Filippo Giardina, Enrico Ruggeri e Bello Figo.

