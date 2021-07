Fabio Rovazzi, il nuovo singolo "La mia felicità" è già hit: «Essere felice significa avere uno scopo nella vita»

"La mia felicità" , il nuovo singolo firmato Rovazzi - Ramazzotti, è ormai una hit dell'estate. Dopo due anni di stop, l'artista Fabio Rovazzi torna sotto i riflettori e lo fa in grande stile, come dichiara su Instagram: «Sono troppo felice di tornare con questa bomba atomica». Oltre al videoclip ufficiale, pubblicato il 6 luglio, Rovazzi è stato protagonista di un vero e proprio reportage sulla felicità, tema centrale del nuovo singolo.

Intitolato "La missione di Fabio Rovazzi" e realizzato dal videomaker Giuseppe Bertuccio D'Angelo (ideatore del Progetto Happiness), il reportage mette in luce tutti i retroscena che il cantante ha creato per raccontare il suo nuovo singolo. Salvare Dru per ristabilire la felicità: è questa la mission che Rovazzi affronta nel video. E non è da solo, perchè assieme a lui ci sono volti e voci noti al panorama dello spettacolo, tra cui Luca Ward, Gerry Scotti e Lillo Petrolo.

«Fabio è stato molto generoso e mi ha accolto come fossi uno del suo team. Sono stato 8 giorni sul set tra Roma, Milano e Piemonte - dichiara il videomaker -. Ho consociuto una persona bella e siamo diventati amici e ho imparato tantissimo. Era come se stessi giocando ad un videogioco e dal 2° livello sono passato al 5°, imparando tantissmo grazie a lui».



E seguendo il rito del reportage di Progetto Happiness, Rovazzi risponde alla domanda "Che cosa è per te la felicità?", commovendo e stupendo i follower. «Due anni fa - dichiara il cantante - non ho fatto un pezzo sulla felicità perchè è morto mio nonno e non me la sentivo di andare in studio e fingere di essere felice. Ora, invece, ne sentivo il bisogno. Volevo uscire da questo periodo buio degli ultimi anni. Per me essere felice significa avere uno scopo nella vita e cercare di realizzarlo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 16:26

