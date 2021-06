Fabio Rovazzi e il nuovo singolo con Eros Ramazzotti: si intitola "La mia felicità", tra spensieratezza e autoironia

È scoccata l’ora de La mia felicità: da mezzanotte in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti, fuori per Virgin Records/Universal Music.

L’inedita coppia da milioni di streaming scende in campo con il completo da hit per domare l’onda del tormentone estivo con una collaborazione freschissima, bomba atomica pronta ad esplodere e a conquistare la calda stagione del tanto atteso restart. Un vero Good Game La mia felicità, allegro campionario di momenti semplici - nessuno che mi cerca, canzoni nella testa, arietta bella fresca - e attimi fuggenti. Dopo aver "dormito" per due anni, Rovazzi si lancia in un’ode pop alla ricerca della spensieratezza e dell’autoironia, pensata per contestualizzare il momento con leggerezza e annullare qualsiasi gap generazionale, raccontando l’inarrestabile voglia di ritorno alla vita in un dialogo serratissimo con l’amico Eros. Il super duo ci fa dondolare a ritmo funky sulle corde della libertà, ricordandoci quanto sia bello perdersi e non fare programmi, ci sentiamo alla fine dell’estate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA