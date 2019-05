Fabio Rovazzi, addio a Karina dopo tre anni: «Ma c'è ancora affetto e stima reciproca»

Grande Fratello 2019, Erica Piamonte si consola con Gianmarco Onestini dopo Gaetano? «Dimmi che donna vuoi»​

Giovedì 16 Maggio 2019, 20:20

si sono lasciati dopo tre anni d'amore. Lo ha annunciato lo stesso Rovazzi, in una storia su Instagram.L'artista milanese, scoperto da Fedez e diventato prima un fenomeno musicale e poi protagonista in tv, ha infatti spiegato: «Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo… sì. Io e Karina ci siamo lasciati da un po’ di tempo. Però siamo rimasti in ottimi rapporti, c'è affetto e stima reciproca».La storia tra, 25 anni, e, 21, era iniziata nel 2016. La coppia, a differenza degli amici Chiara Ferragni e Fedez, è sempre stata abbastanza riservata sui social, pubblicando sempre pochi scatti insieme. Poco tempo fa, Karina aveva anche cancellato il proprio account Instagram per aprirne uno nuovo, come riporta anche TvZap . Da qualche mese, Karina ha abbracciato una nuova avventura, nel mondo della politica: la giovane lavora infatti al Senato, come stagista per Forza Italia. Fabio Rovazzi, invece, di recente ha partecipato anche come direttore artistico ad interim di Amici, per sostituire in una puntata l'assente Ricky Martin.