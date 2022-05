Rivoluzione Extraliscio: «Noi, trasformati dopo un cortocircuito musicale»

Si nasconde dietro immancabili occhiali da sole, fa esplodere una faccia barbuta, forse non spesso ma volentieri, sotto cappellacci che lo rendono un fumetto vivente. Dentro l’apparente fumetto però si agita “il genio”: a usare questo termine impegnativo per Mirco Mariani, frontman degli Extraliscio, è il maestro Roberto Molinelli. Il direttore d’orchestra, uomo di cultura musicale classica, è uno dei personaggi coinvolti nell’ultima avventura discografica della band emiliana – “Romantic Robot”, da oggi disponibile in digitale, dal 13 maggio in cd, dal 22 luglio in vinile da collezione – ed è uno che di melodie e armonie se ne intende: «Il lavoro creativo e negli arrangiamenti con Mirco Mariani mi ha fatto capire che è un genio – insiste - Ne è nato un disco da ascoltare a testa in giù».

Per caprici, una piccola rivoluzione, nel sound e nella scrittura. Che Mariani ha realizzato nel suo laboratorio musicale bolognese, il Labotron, spettinando regole sin dall’inizio: «L’idea è nata dopo il concerto del gennaio scorso a Taranto: un esperimento con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro. Ne è nato un cortocircuito benefico che ci ha scosso. – spiega Mariani al Teatro Filodrammatci di Milano – Elisabetta Sgarbi, che ci produce, ha colto la palla al balzo e ci ha detto: facciamoci un disco. Io ero concentrato su tutto un altro album: l’ho interrotto, e ci siamo buttati su questo».

Nella tracklist spiccano due ospiti particolari: il cantautore Luca Barbarossa e Davide Toffolo dei Tre Allegri ragazzi Morti. Il primo ha concesso la sua canzone “È così”, una ballata che, rivela l’artista romano, «avevo nel cassetto da diversi anni, e che nelle loro mani si è trasformata in qualcosa che ha guadagnato molto più senso. È la storia di un amore contro le prepotenze del potere, una Bella Ciao dell’amore». Il brano di Toffolo è invece “La gazza chiacchierona”, canzone che, spiega l’artista mascherato, «porta un po’ di punk nel disco». Atteso in versione live nel tour degli Extraliscio, al via il 26 maggio da Monza. Il 9 giugno, al milanese Teatro Carcano, una data speciale dal titolo “Extraliscio vs. Tre Allegri ragazzi Morti”.

