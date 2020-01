Genova dedica un murales agli Ex-Otago. Oggi fuori il nuovo singolo "Tutto ciò che abbiamo"

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 14:57

Ad un mese dal grandeche si terrà il 15 febbraio all’RDS Stadium, che vede il ritorno live della band adopo un anno meraviglioso iniziato con il Festival di Sanremo, la loro città dedica agli Ex-Otago unrealizzato dall’artista leccese Chekos. L’omaggio, in precedenza fatto solo per De André e Paolo Villaggio, sorge a Marassi, il quartiere dove sono cresciuti, che hanno cantato e a cui hanno dedicato il titolo di un album. In vista del primo palazzetto di una band genovese, dove saranno presenti tanti ospiti speciali, tra cui i Jack Savoretti e i Coma Cose, esce oggi il nuovo singolo e videoclip ". Il brano racconta la bellezza quotidiana delle relazioni interpersonali, del costante viaggio che ogni rapporto affronta, del tenersi per mano ed aiutarsi, perché ogni tanto si ha bisogno di qualcuno che ci dica come si fa.Larispetto al singolo precedente emerge anche nel videoclip del brano, disponibile da oggi su YouTube, scritto e diretto dal frontman del gruppo, Maurizio Carucci. “Tutto ciò che abbiamo - svela Maurizio - ha l’ambizione di raccontare una storia d’amore nella quale tre persone si amano liberamente, indipendentemente dal loro genere e senza nessun tipo di paletto.” La protagonista femminile del video è ancora una volta l’attrice e modella L’Isola di Pietro , I Medici, Ma che bella sorpresa).È con questo nuovo episodio che continua ildel gruppo verso il loro live più importante di sempre: 15 febbraio 2020 - Genova, RDS STADIUM. Un evento unico voluto dai ragazzi per festeggiare in casa quest’anno straordinario che li ha consacrati al grande pubblico. Il 15 febbraio sarà una festa con i fan e con tanti ospiti speciali, tra cui i Jack Savoretti e i Coma Cose.Il live, organizzato da Magellano, sarà una grande festa dove ci si scatenerà con i grandi classici della band, dalle hit più ballerine come ai successi più romantici come "Solo una canzone", "Questa notte" e "Quando sono con te", certificato disco di platino. I biglietti per la data sono disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.