Evanland, Gio Evan “live” al Teatro Romano di Ostia Antica. Sul palco anche il duo indie pop Legno

Gio Evan fa appello al popolo dei buoni per incontrarsi, il prossimo 3 luglio, al Teatro Romano di Ostia Antica, allestito per l’occasione come un parco giochi spirituale. È lo spazio di “Evanland - il festival internazionale del mondo interiore”, che arriva per la prima volta nella Capitale (si replica l’8 luglio al Carroponte di Sesto san Giovanni, Milano), nell’ambito della rassegna Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno, organizzata del consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica. Già dal pomeriggio alle ore 16 ci sarà la possibilità di immergersi in attività pensate per nutrire anima e corpo, tra pratiche yoga, bagni di gong, giochi per bambini e attività sensoriali, ma non mancheranno performance di artisti di strada e curiosi stand per fashionisti, in collaborazione col frequentatissimo Vintage market Roma.

La scena musicale sarà invece prima nelle mani di giovani cantautori romani proposti da Indiepanchine, per lasciare il palco poi alle esibizioni di Wrongonyou e del duo musicale toscano indie pop Legno (con 40 milioni di stream totalizzati), che anticiperanno il live di Gio Evan. Pseudonimo di Giovanni Giancaspro, l’artista di Molfetta il 23 giugno scorso ha fatto conoscere al mondo “Carrà” (Capitol Records Italy), il suo nuovo singolo solare e ritmato che invita a ballare e a vivere la libertà, proprio come ha sempre fatto Raffaella Carrà, cuore limpido ed esempio di gentilezza per Evan scrittore, poeta e cantautore.

Il duo indie pop Legno

«Evanland. Lo scorso anno abbiamo immaginato un punto di ritrovo tra persone brillanti. Abbiamo sognato un appuntamento tra artisti, scrittori, filosofi, ricercatori, maestri spirituali, viaggiatori, poeti.

Così Gio Evan, sui social, aveva annunciato il Festival da lui ideato con il suo manager Bruce Labbruzzo e prodotto da Massimo Levantini per Baobab Music e Ethics. I biglietti dell’evento (con Radio Zeta radio ufficiale e Macrolibrarsi partner del Festival) sono in prevendita su TicketOne. Il programma completo è disponibile su www.evanland.it/programma-evanland-roma/.

