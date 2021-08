Eurovision, Cattelan è in pole per la conduzione: Chiara Ferragni potrebbe essere sul palco con lui. Deciso il destino di Sanremo 2022, con Amadeus confermato sulla plancia di comando, si apre la "partita" dell'Eurovision. La Rai, infatti, oltre a dover scegliere la sede che ospiterà lo spettacolo deve ancora decidere a chi affidare la conduzione e l'organizzazione della famosa kermesse europea vinta dai Maneskin la scorsa stagione.

Il nome in poleposition è quello di Alessandro Cattelan, per anni conduttore di X Factor. Spesso si è parlato di Cattelan come candidato alla conduzione del Festival della Canzone Italiana, ma ora, con la conferma di Amadeus, sono in tanti a pensare che possa essere lui il candidato ideale per condurre Eurovision Song Contest. Infatti, Cattelan non solo ha l'esperienza adatta per quel palco ma a tutto questo unisce una padronanza della lingua inglese che molti suoi "competitor" non hanno.

Con lui, sul palco, in molti sono pronti a scommettere che potrebbe esserci Chiara Ferragni. Infatti l'influencer più famosa d'Italia, che pure in passato ha candidamente ammesso di avere il "terrore" del palco, potrebbe incarnare una presenza perfetta per uno spettacolo internazionale made in Italy.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 23:03

