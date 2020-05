Eurovision Song Contest: un best of su Rai Premium

Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) proporrà il “best of” di ciascuna delle ultime quatto finali dell’Eurovision Song Contest, quelle trasmesse dal 2016 al 2019.

Quattro seconde serate durante la settimana che porterà all'evento speciale “Eurovision: Europe shine a light” che Rai4 trasmetterà sabato 16 maggio alle 21.00 con il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo di Radio 2 Rai e in streaming su Rai Play.



Si parte domenica 10 maggio alle 23.30 con l’edizione del 2016. L’Eurovision Song Contest, dopo il successo di pubblico del 2015 su Rai2, torna l’anno successivo su Rai1 che trasmette la finale della 61ª edizione in diretta dalla Ericsson Globe Arena di Stoccolma. Francesca Michielin rappresenta l’Italia con “No degree of separation”, adattamento bi-lingue di “Nessun grado di separazione”. Seconda classificata a Sanremo partecipa all’evento dopo che gli Stadio, vincitori del Festival, hanno declinato l’invito dell’organizzazione.



Lunedì 11 maggio alle 22.50 sarà la volta dell’edizione del 2017. Francesco Gabbani con la sua hit “Occidentali’s karma” parte con il favore del pronostico per il 62° Eurovision Song Contest. A Kiev, in un periodo segnato da problemi diplomatici per la nazione organizzatrice, il cantante riesce a travolgere tutti con la sua musica fatta di allegria e tanta energia.



L’edizione del 2018 andrà in onda giovedì 14 alle 23.55. Dopo il successo sanremese, tocca ad Ermal Meta e Fabrizio Moro portare sul palco dell’Altice Arena di Lisbona, per la 63ª edizione della manifestazione canora, l’intensità e l’impegno sociale della loro “Non mi avete fatto niente”.



L’ultima finale, quella del 2019, andrà in onda venerdì alle 23.35. Mahmood, dopo il duplice successo di Sanremo Giovani e del Festival 2019, è pronto a presentare “Soldi” alla platea europea. L’Expo di Tel Aviv in Israele ospita la 64ª edizione del concorso musicale. Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 10:31

