Eurovision Song Contest 2022: "Brividi" di Mahmood e Blanco è la canzone più ascoltata tra i paesi in gara

Eurovision 2022: sembra che l'Italia abbia tutte le carte in regola per replicare la vittoria dei Måneskin (predetta dai dati Spotify nel 2021) anche nell’edizione di Torino -che partirà questa sera e che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it - con “Brividi” di Mahmood e Blanco che è stata la canzone più ascoltata su Spotify tra quelle in gara all’Eurovision tra gennaio e marzo 2022 con oltre 77 milioni di stream, un numero 5 volte superiore rispetto a Hold Me Closer di Cornelia Jakobs (Svezia). Al terzo posto De Deipte di S10 (Paesi Bassi).

Oggi inizia a Torino l’Eurovision Song Contest 2022 , il più grande evento del calendario musicale europeo, più atteso e popolare che mai. I dati di Spotify mostrano che gli stream delle playlist dell'Eurovision sono aumentati del 594% durante l'Eurovision 2021, con quasi 27 milioni di minuti di streaming. Sempre l’anno scorso, il 71% degli stream delle playlist dell'Eurovision provenivano da ascoltatori di età compresa tra 13 e 34 anni.



Oltre alla playlist ufficiale dell'Eurovision 2022, Spotify celebra l’edizione di quest’anno con le playlist curate da leggendari concorrenti e personalità dell'Eurovision, che hanno messo al centro la musica e la cultura della loro nazione. Per l’Italia, la playlist “The Sounds of Italy” è stata curata da Francesca Michielin.



L'anno scorso, i dati di Spotify hanno predetto la vittoria dei Måneskin: Zitti e Buoni era stata la canzone dell'Eurovision più ascoltata tra marzo 2021 e maggio 2021 sulla piattaforma. Sembra che l'Italia abbia tutte le carte in regola per replicare la vittoria anche nell’edizione di Torino, con Brividi di Mahmood eBlanco che è la canzone più ascoltata nella maggior parte dei paesi partecipanti, 28 su 40. Nella storia dell’Eurovision Song Contest, solo quattro paesi - Spagna, Lussemburgo, Israele e Irlanda - hanno vinto per due volte di seguito, con l'Irlanda che ha vinto addirittura tre volte di seguito, tra il 1992 e il 1994.



In Italia, la canzone più ascoltata dell’edizione 2022 di Eurovision dopo Brividi è Stripper di Achille Lauro, in gara per San Marino, seguita da Halo di Lum!X, feat. Pia Maria(Austria). Completano la top 5 SloMo di Chanel (Spagna) e Stefania di Kalush, che rappresenta l’Ucraina.



Stefania di KALUSH, in gara per l’Ucraina, è la canzone straniera più ascoltata in cinque paesi partecipanti all’Eurovision, il che la rende la seconda canzone al numero 1 in più paesi dopo Brividi. Il brano ha visto oltre 6 milioni di stream a livello globale sulla piattaforma. In un terzo dei paesi dell'Eurovision, Stefania è al numero 1 o al numero 2, ed è nella top 10 delle canzoni straniere dell'Eurovision in ogni paese partecipante. Il brano è al numero 1 in Repubblica Ceca, Georgia, Lettonia, Moldavia e Polonia, e al numero 2 in Armenia, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, Estonia, Israele, Lituania e Paesi Bassi.



