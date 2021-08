Eurovision2022, Roma esclusa ma passano Pesaro e Rimini. Vergogna Capitale sul web: «Pensa quanto stiamo messi male»

Eurovision, l'esclusione di Roma fa tantissimo rumore per vari motivi. E sul web, le reazioni sono contrastanti, tra chi ne approfitta per fare polemica politica, chi resta sorpreso in nome di una sorta di campanilismo e chi, invece, è ben consapevole dei limiti della città.

Sono solo cinque, dopo la scrematura di oggi, le città italiane in lizza per ospitare l'Eurovision 2022: Milano, Bologna, Rimini, Pesaro e Torino. Tra le città escluse ce ne sono due assolutamente eccellenti, cioè Roma e Sanremo. L'esclusione della sede del Festival della canzone italiana è senza dubbio degna di nota, ma non si può paragonare alla Capitale d'Italia, che tra l'altro è la città dei Maneskin, coloro che con la vittoria nell'ultima edizione hanno permesso al nostro Paese di ospitare la manifestazione il prossimo anno. Roma, però, non ha impianti adeguati agli standard richiesti dall'Ebu (l'Unione europea di radiodiffusione, che organizza l'evento). L'esclusione della Capitale, insomma, ha stupito tantissime persone.

Aspè come mai Roma è fuori dalla corsa per #Eurovision #esc2022 ??

E c'è dentro Pesaro????? pic.twitter.com/havpZIXXdi — Antonio Padoan (@PadoanAntonio) August 24, 2021

Roma scartata dall'Eurovision che palle noi ce la meritavamo VI ABBIAMO DATO I MANESKIN VI ABBIAMO PORTATO SUL TETTO D'EUROPA SIAMO IL PAESE OSPITANTE GRAZIE ALLE ESIBIZIONI A VIA DEL CORSO E INVECE CHE SCHIFO ROMA NOI ANDIAMO DA UN'ALTRA PARTE INGRATI SIETE INGRATI — *Nox* 🍌 (@pins_a_roulette) August 24, 2021

Inevitabili le polemiche politiche, nonostante la sindaca Virginia Raggi avesse dichiarato di voler ospitare l'Eurovision 2022 già all'indomani della vittoria dei Maneskin. Molti rivali hanno attaccato la prima cittadina, anche se poi i cittadini romani, ben consci dei limiti delle infrastrutture della città, hanno dovuto ammettere l'inadeguatezza degli impianti. «Roma non ospiterà l'Eurovision. Nessuna sorpresa ma tanta rabbia per la Capitale d'Italia ridotta a un ingestibile immondezzaio», scrive un'utente su Twitter. Altri utenti non nascondono la loro amarezza: «Roma, la Capitale, non ha le strutture adatte per l'Eurovision».

Roma non ospiterà l'Eurovision. Nessuna sorpresa ma tanta rabbia per la Capitale d'Italia ridotta a un ingestibile immondezzaio. https://t.co/MdzGAymy5p — Maria Cafagna (@mariacafagna) August 24, 2021

Roma, la capitale, non ha le strutture adatte per l’eurovision 🥶 https://t.co/upS3wO1GKk — Giulia È M A T U R A ☘️ (@baumanstyle) August 24, 2021

I cittadini non romani riflettono così: «Pensa quanto stanno messi male a Roma se non rientra neanche tra le prime 5 scelte per gli Eurovision in Italia». A quel punto, in molti (soprattutto romani), hanno iniziato a chiedersi cosa avessero di più città 'minori' come Rimini o Pesaro. E non sono mancati confronti accesi, con altri utenti che ricordavano come Rimini o Pesaro avessero impianti migliori e più nuovi rispetto a Roma.

Pensa quanto stanno messi male a Roma se non rientra neanche tra le prime 5 scelte per gli Eurovision in Italia — fenny (@fennyobsessiasr) August 24, 2021

che poi a Roma non ci siano strutture adeguate per ospitare l'eurovision e a Pesaro o Rimini sì fa già ridere — Vincenzo (@VicienzoMyo) August 24, 2021

Ma cosa stai dicendo, se Pesaro e Rimini al contrario di Roma rispettano i criteri stringenti per ospitare l’Eurovision è giusto siano tra le ultime 5 rimaste, Roma è rimasta fuori perché è inadeguata, che sia la capitale non ce ne frega nulla, anzi, ce ne dovrebbe fare vergognar — paso (@P4S00) August 24, 2021

A Roma, l'impianto principale candidato ad ospitare sarebbe stato il Palazzo dello Sport (già PalaLottomatica e PalaEur), che però ha un soffitto a volta, non in grado di sopportare carichi pendenti come richiesto dalle organizzazioni. Senza contare, come ricordano molti romani, l'acustica e anche i precedenti: l'Eurovision 1991 a Cinecittà ancora oggi è ricordato come un insuccesso per via di disagi organizzativi e del traffico.

vedo gente sorpresa da roma eliminata per l’eurovision forse non siete mai stati ad un concerto al palalottomatica, how lucky — ila ☀️ (@captswanpromise) August 24, 2021

Era prevedibile che Roma non fosse in grado di arrivare ad ospitare l'eurovision. Una delle poche capitale europea priva di un impianto di recente costruzione per ospitare grandi eventi. #eurovision2022 — fede91 (@fede9117) August 24, 2021

Roma purtroppo si porta il titolo di "peggior edizione dell'eurovision di sempre" dopo quel disastro del 1991 — 🍍 (@MeMedesimo94) August 24, 2021

