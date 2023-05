Eurovision, Mara Maionchi e Gabriele Corsi protagonisti nel secondo spot di lancio

di Redazione web

Dopo il primo spot di lancio dell'Eurovision Song Contest 2023 con Marco Mengoni, arriva un secondo spot i cui protagonisti sono i commentatori italiani dell'Eurovision: Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

La radiosveglia di Gabriele Corsi è la stessa del precedente promo con Mengoni. Questa volta a interrompere i sogni tranquilli di Corsi sarà Mara Maionchi che, armata di megafono, irrompe nella stanza per ricordare al suo collega che devono prepararsi per commentare le semifinali e la finale della gara trasmessa in diretta dalla Liverpool Arena.

Blanco e il nuovo disco Innamorato: «Felice per il brano con Mina, ma avrei voluto qualcosa di più grande»

Condotte da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, le due semifinali dell'Eurovision Song Contest 2023 saranno trasmesse martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21 su Rai 2 (precedute da due anteprime alle 20.15) mentre la finale di sabato 13 maggio andrà in onda alle 20.40 su Rai 1. Su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre il commento in simulcast delle tre serate sarà invece affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.

Rai Pubblica Utilità per favorire una maggiore inclusione, e come da tradizione del Servizio Pubblico, provvederà a sottotitolare e audiodescrivere le tre serate in diretta su Rai 2 e Rai 1 e a rendere interamente accessibile, anche attraverso la Lingua dei Segni, la serata finale del 13 maggio su un canale dedicato di RaiPlay.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA