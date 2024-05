Eurovision, la festa ad alta quota: Angelina Mango e le drag queen sul volo speciale EasyJet

di Cecilia Legardi

EasyJet celebra l’Eurovision Song Contest con un volo speciale da Milano Malpensa: la compagnia dà vita a un contest musicale a 38 mila piedi con spettacoli di drag queen e concorsi musicali ad alta quota.

Dopo aver portato Angelina Mango a Malmö la scorsa settimana, lo scorso 8 maggio EasyJet ha organizzato un vero e proprio party ad alta quota per festeggiare il concorso canoro più importante d’Europa insieme ai fan italiani in viaggio dall’Italia verso la Svezia. Il party si è tenuto lo scorso mercoledì a bordo del volo easyJet partito alle ore 18:55 da Milano Malpensa e diretto a Copenaghen: la capitale danese è infatti la città più vicina da cui i viaggiatori possono avere rapido e diretto accesso a Malmö, in Svezia, dove già si sono svolte le semifinali dell’Eurovision e dove, questo sabato, avrà luogo la finale. A bordo dell’aereo, easyJet ha offerto ai suoi passeggeri un viaggio indimenticabile, trasformando il volo in una vera e propria festa.

Con musica, intrattenimento e spettacoli offerti da una drag queen e dagli assistenti di volo easyJet, i passeggeri hanno potuto vivere l'emozione del viaggio verso il più grande spettacolo musicale d'Europa, votando le loro performance canore preferite ad alta quota.

Con questa iniziativa easyJet ha confermato ancora una volta il proprio impegno nel rendere il viaggio un'esperienza memorabile per tutti i suoi passeggeri, offrendo non solo qualità edefficienza, ma anche momenti di divertimento e

condivisione unici nel loro genere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 17:50

