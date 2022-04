Eurovision, Diodato super ospite della serata d'apertura

Diodato sarà ospite della serata d'apertura dell'Eurovision Song Contest, il 10 maggio prossimo. Il cantautore pugliese, che nel 2020 da vincitore di Sanremo con la sua 'Fai Rumorè aveva partecipato in un'Arena di Verona deserta ad un'edizione virtuale del festival a causa della pandemia, salirà dunque quest'anno sul palco della kermesse, che viene ospitata a Torino grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno. L'annuncio è stato dato dallo stesso Diodato durante il Tg1 delle 20 di questa sera.

«Saremo in tanti italiani sul palco ed è bello che la musica italiana stia viaggiando per il mondo e sono contento di far parte di questo flusso musicale. L'Eurovision rappresenta la forza di amplificare i messaggi della musica, di abbattere le barriere, unire i popoli e mandare un messaggio di pace e umanità importante», ha aggiunto Diodato dopo l'annuncio.

