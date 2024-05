Eurovision, finale - Damiano dei Maneskin , Marco Mengoni, Amadeus, Fiorello, tutti tifano per Angelina Mango: «Rifacciamolo»

di Ida Di Grazia

Per Angelina Mango in gara per l'italia all'Eurovision 2024 è arrivato un endorsement davvero importante: Damiano David ha postato su Instagram una storia in cui invita i suoi fan a votare per la cantante lucana. Il leader dei Maneskin ha quasi 6 milioni di follower, ovviamente non sono tutti italiani e quindi potrebbero dare una grande mano all'ultima vincitrice del Festival di Sanremo. Insieme a Damiano David sono tanti i vip, tra cui Marco Mengoni, che tifano Angelina.

Le parole di Damiano dei Maneskin

Il cantante dei Maneskin ha postato nelle sue storie Instagram il poster dell'Eurovision di Angelina Mango con il suo codice di televoto e con un invito speciale: «Let's do it again!», ovvero «Rifacciamolo».

I vip che tifano per Angelina Mango

«Stasera se magnano i manghi. Vai Nina!». Per Angelina Mango all'Eurovision arriva anche il tifo di Marco Mengoni, per due volte su quel palco, l'ultima l'anno scorso con Due Vite. Il cantante, nelle storie di Instagram, ha pubblicato una foto di manghi e il 15, il numero con il quale votare per la cantante italiana. Anche Amadeus, Celentano e Fiorello, tra gli altri, hanno pubblicato post e stories per convincere a sostenere Angelina e l'Italia.

