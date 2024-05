Eurovision 2024, i bookmaker cambiano tutto: ora Israele "insidia" la Croazia per la vittoria. Angelina Mango fuori dal podio Dopo la seconda semifinale andata in onda giovedì gli analisti ritoccano le quote per la vittoria finale







di Ida Di Grazia C'è una nuova contendente per la vittoria dell'Eurovision Song Contest 2024. Dopo la seconda semifinale e forse anche un po' per "colpa" o merito della gaffe della Rai, l'israeliana Eden Golan e la sua "Hurricane" è balzata al secondo posto nella lavagna dei bookmaker per la conquista della kermesse europea. Gli analisti infatti hanno ritoccato le quote con Angelina Mango fuori dal podio. Cosa dicono i bookmaker Il successo di Israele vale ora 3,75 la posta su William Hill e 4 su Snai. La favorita rimane la Croazia con “Rim Tim Tagi Dim” di Baby Lasagna, proposta a 1,85 su Planetwin365. A inseguire il duo di testa c'è la Svizzera con “The Code” di Nemo. Si allontana invece il successo italiano con Angelina Mango, che porta in gara "La Noia", vincitrice di Sanremo a febbraio scorso: per la cantante lucana il trionfo paga ora 13 volte la posta (prima della seconda semifinale era proposto a 4,50). Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 17:33

