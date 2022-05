Eurovision 2022, Maneskin e il tifo per Mahmood e Blanco

A pochi minuti dalla loro esibizione all'Eurovision 2022, i Maneskin lanciano il loro messaggio di auguri a Mahmood e Blanco.

La rock band non perde occasione per far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno al duo italiano. I Maneskin, che già in occasione della finale di Sanremo 2022 avevano tifato per i due artisti, stavolta affidano a Twitter le loro parole.

«In bocca al lupo» scrivono Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, condividendo un momento dell'esibizione da brividi di Mahmood e Blanco. E chissà che il loro endorsement non dia una buona spintarella ai nostri e non li accompagni fino al podio.

Sabato 14 Maggio 2022

