È tutto pronto per il gran finale dell'Eurovision 2022, che vedrà finalmente esibirsi sul palco del PalaOlimpico di Torino sia i Maneskin, vincitori della scorsa edizione, sia Mahmood & Blanco con 'Brividi'.

Eurovision 2022, quando si esibiscono i Maneskin

Se la partecipazione del duo è stata confermata per le ore 21.40 circa – gli artisti si esibiranno per noni –, quella dei Maneskin sembrava a rischio dopo l'infortunio di Damiano David, che ieri si è presentato alla conferenza stampa in stampelle, reduce da una brutta caduta a Londra.

Nonostante l'incidente, la rock band sarà presente al completo all'Eurovision 2022 con il nuovo singolo 'Supermodel' e, stando a quanto riportato dal sito ufficiale della manifestazione, dovrebbe esibirsi nella seconda metà della serata, dunque dopo le 22.

Stasera si sfideranno sul palco i 25 finalisti, compresi i cosiddetti “Big Five”, rappresentati da Italia, Paesi Bassi, Francia, Spagna e Regno Unito, ossia i Paesi che hanno accesso diretto alla finale. L’Italia rientra tra i Big Five perché è una delle 3 nazioni che hanno fondato l’Eurovision insieme a Francia e Germania, e perché è tra le prime ad aver supportato economicamente l’Unione europea di radiodiffusione e che tuttora la supportano maggiormente.

