Eurovision 2021, il saluto in diretta di Diodato ai Maneskin: «Fate tanto rumore e lasciate tutti Zitti e buoni»

Eurovision 2021, il saluto di Diodato ai Maneskin: «Fate tanto rumore e lasciate tutti Zitti e buoni». In attesa della finalissima di questa sera, durante l'anteprima con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, passaggio di testimone tra i vincitori del festival di Sanremo.

Passaggio di testimone durante l'anteprima dell'Eurovision Song Contest 2021 tra Diodato e i Maneskin. Il cantante tarantino, vincitore del Festival di Sanremo 2020, non ha potuto partecipare all'Eurovisione, perchè a causa della pandemia l'evento venne cancellato.

Resta però iconica la sua performance con "Fai rumore" in occasione dell' “Europe shine a light”, all’Arena di Verona vuota e illuminata con il colore azzurro dell’Europa e quello della bandiera italiana. Questa sera Diodato fa un grande in bocca al lupo ai Maneskin che rappresentano l'Italia: «Ci tenevo a fare il mio in bocca al lupo ai Maneskin. Sono sicuro che spaccherete tutto, fate tanto rumore e lasciate tutti zitti e buoni».

