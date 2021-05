Eurovision 2021, per i Maneskin arriva il supporto di Simon Le Bon: «Amiamo quello che è arrivato dall'Italia»

Eurovision 2021, per i Maneskin arriva il supporto di Simon Le Bon: «Ci piace davvero tanto quello che gli italiani ci hanno fatto vedere». Un endorsement davvero di prestigio da parte del leader della band Duran Duran, segno che i Maneskin sono arrivati anche fuori i confini nazionali.

«Well we lov an awful lot of what comes out of #Italy & this fits right in #Eurovision». E' Simon Le Bon , leader dei Duran Duran che su Twitter supporta i Maneskin in gara all'Eurovision 2021.

«Ci piace davvero tanto quello che gli italiani ci hanno fatto vedere, sono perfetti per l'Eurovision», Twitta Le Bon che viene invaso da commenti degli italiani che per regolamento non possono votare i Maneskin.

Dopo il supporto dei nostri artisti nazionali da Emma Marrone a Diodato, Vasco Rossi, Gigi D'alessio, Fedez e Chiara Ferragni, solo per citarne alcuni il rock di "Zitti e Buoni" supera i confini nazionali

