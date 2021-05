Eurovision 2021, diretta della finale: Italia pronta a tifare i Måneskin - LA SCALETTA

Eurovision 2021, diretta della finale: Italia pronta a tifare i Maneskin - LA SCALETTA. Ci siamo fra pochissimo su Rai 1 la fase clou, che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, della 65esima edizione dell’evento canoro più popolare in Europa, a cui partecipano quest'anno 39 Paesi. I Maneskin si esibiranno per ventiquattresimi.

EUROVISION 2021, LA DIRETTA DELLA FINALE SU LEGGO.IT

20.41 Diodato in collegamento «Ci tenevo a fare il mio in bocca al lupo ai Maneskin. SOno sicuro che spaccherete tutto, fate tanto rumore e lasciate tutti zitti e buoni». Damiano «Palco stupendo, tutto futuristico, sembra una navicella spaziale»

20.39 Malgioglio sembra particolarmente emozionato. I conduttori salutano Federico Russo e Flavio Insinna, che dal 2016 al 2019 hanno commentato su Rai1

20.35 Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio sono i conduttori di questa finalissima

Ad aprire l' Eurovision Song Contest 2021, in onda questa sera su Rai 1, è Cipro con 'El diablo' di Elena Tsagrinou che è già diventato un tormentone, mentre la chiusura è affidata a San Marino con la cantante bolognese Senhit. Trentanove i Paesi in gara, L'Italia sarà rappresentata dai Maneskin, vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con "Zitti e Buoni".

EUROVISION SONG CONTEST 2021 - LA SCALETTA

1 - Cipro: Elena Tsagrinou con 'El diablo',

2 - Albania: Anxhela Peristeri con 'Karma',

3 - Israele: Eden Alene con 'Set Me Free',

4 - Belgio: Hooverphonic con 'The Wrong Place,

5 - Russia: Manizha con 'Russian Woman',

6 - Malta: Destiny con 'Je me casse',

7 - Portogallo: The black mamba con 'Love Is On My Side',

8 - Serbia: Hurricane con 'Loco loco',

9 - Regno Unito: James Newman con 'Embers',

10 - Grecia: Stefanìa con 'Last dance',

11 - Svizzera: Gjon’s Tears con 'Tout l'univers',

12 - Islanda: Daði og Gagnamagnið con '10 Years',

13- Spagna: Blas Cantò con 'Voy A Quedarme',

14 - Moldavia: Natalia Gordienko con 'Sugar',

15 - Germania: Jendrik con 'I Don’t Feel Hate',

16 - Finlandia: Blind channel con 'Dark side',

17 - Bulgaria: Victoria con 'Growing Up Is Getting Old',

18 - Lituania: The Roop con 'Discoteque',

19 - Ucraina: Go_A con 'Shum',

20 - Francia: Barbara Pravi con 'Voilà',

21 - Azerbaigian: Efendi con 'Mata Hari',

22 - Norvegia: Tix con 'Fallen Angel',

23 - Paesi Bassi: Jeangu Macrooy con 'Birth Of A New Age',

24 - ITALIA: Maneskin con 'Zitti e Buoni',

25 - Svezia: Tusse con 'Voices',

26 - San Marino: Senhit con 'Adrenalina'.

