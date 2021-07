Euro 2020, Zayn Malik: «Italia sporcacciona». Fedez e Andrea Delogu rispondono così

Euro 2020, Zayn Malik non prende benissimo la sconfitta dell'Inghilterra in finale. E con un tweet in italiano si chiede: «Perché l'Italia è così sporcacciona?».

Leggi anche > Italia-Inghilterra, Rovazzi si "traveste" da tifoso inglese a Wembley. E l'urlo della vittoria gli rimane in gola

perché l'italia è così sporcacciona? — zayn (@zaynmalik) July 11, 2021

Una provocazione notevole per l'ex One Direction, che ha deluso i tanti fan italiani ed è stato bersagliato di risposte più o meno ironiche. Il primo a rispondere al tweet di Zayn Malik è stato Fedez, che ha pubblicato una foto del figlio Leone che mostra un certo disappunto.

Tra le risposte 'vip' al tweet di Zayn Malik c'è stata anche quella, ironica ed esemplare, di Andrea Delogu. «Senti sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori», scrive la conduttrice.

Senti sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori. — Andrea Delogu (@andreadelogu) July 11, 2021

Anche Stefania Orlando ha replicato al tweet da 'rosicone' di Zayn Malik, ma pubblicando una semplice bandiera tricolore e un «tiè» che sa di sanissimo sfottò tutto italiano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA