Etruria Eco Festival: dall'1 al 31 agosto concerti gratuiti dai Subsonica ai Negrita, a La rappresentante di Lista

Etruria Eco Festival quest'anno festeggia il suo 15esimo anniversario a Campo di Mare (Cerveteri), nella nuova location del Lungomare dei Navigatori Etruschi, oggetto di una profonda opera di restyiling.

Una delle manifestazioni più attese del Litorale a Nord di Roma e del centro Italia, quest’anno amplia il proprio programma abbracciando l’intero mese di agosto. L’evento offrirà grandi concerti, tutti rigorosamente a ingresso gratuito, e un grande eco-villaggio con stand di artigianato artistico e spazi ristoro. Come ogni anno, non soltanto musica e spettacolo: incontri e dibattiti su tematiche ambientali e sociali, mostre e laboratori per i più piccoli, esibizioni di artisti emergenti e indipendenti.



"Come avevamo anticipato, dopo la scorsa edizione in piena pandemia, Etruria Eco Festival festeggia i suoi 15 anni con un cast di artisti davvero straordinari – dichiara Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – un cartellone ricercato, che vedrà esibirsi band che hanno caratterizzato e continueranno a segnare il panorama musicale nazionale e internazionale in maniera indissolubile. Nel pieno spirito che accompagna da sempre il Festival, tutti i concerti saranno a ingresso gratuito. Abbiamo cercato di abbracciare un pubblico ampio con un’offerta musicale molto diversificata e una particolare attenzione ai più giovani, che hanno maggiormente sofferto le privazioni e le chiusure dell'ultimo anno e mezzo. Vogliamo che sia un Festival di rinascita, di ripartenza. Una grande manifestazione, che rispettando sempre tutte le normative legate al COVID-19, possa essere anche un volano per il nostro territorio e per l’economia. Un primo importante ritorno alla normalità".

BIGLIETTI

L'ingresso ai concerti è gratuito su prenotazione fino ad esaurimenti posti

E' obbligatorio prenotarsi (https://dice.fm/?lng=it ). Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.30 con apertura porte alle ore 19:00.

PROGRAMMA

Martedi 10 Agosto concerti di LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, MELANCHOLIA

Sabato 14 Agosto live hip hop con BRUSCO & Roots in the sky, PIOTTA, METAL CARTER, ICE ONE, RAINA.

Domenica 15 Agosto BODY FUNK festival - Un viaggio musicale con la storia della house e funk music mondiale.

Giovedi 19 Agosto concerti di VASCO BRONDI

Venerdi 20 Agosto concerto dei NEGRITA

Sabato 21 Agosto concerti dei COMA_COSE

Domenica 22 Agosto concerto dei SUBSONICA

Ad esordire sul palco dell'Etruria Eco Festival, martedì 10 agosto, sarà La Rappresentante di Lista, freschi partecipanti alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Amare” (disco di platino), dove si sono classificati in 11esima posizione. Con loro i Melancholia trio protagonista dell'ultima edizione di Xfactor.

Sabato 14 agosto, il festival propone la serata-evento “Eco Etruria Sound System”: oltre alla musica di alcuni dei rapper più famosi della scena romana, come Brusco accompagnato dalla band Roots in the sky, Piotta, Metal Carter, Ice One e Raina, Cerveteri sarà la prima città d’Italia ad autorizzare l’accensione dei falò in spiaggia, sempre nel pieno rispetto del territorio e della spiaggia che ospita il Festival.



Domenica 15 agosto una giornata unica con una no-stop musicale dalle 10 alle 01 con la prima edizione del Body Funk Festival. Un evento nell'evento per una giornata nel nome del funk, del soul e della house music mondiale: oltre 20 artisti, sax e percussion on the beach, etno, eco market and more.

Giovedì 19 agosto sarà il turno di Vasco Brondi, cantautore e scrittore, uno dei più importanti esponenti della musica indie italiana, ex leader della band Le Luci della Centrale Elettrica. L'artista (nato a Verona ma cresciuto a Ferrara) porterà in scena "Paesaggio dopo la battaglia", un incontro suggestivo tra musica e parole, un rivedersi finalmente sul palco dopo le distanze e la mancanza di arte e cultura dal vivo dettati dalla pandemia.

Venerdì 20 agosto un altro gruppo storico del panorama musicale italiano impreziosirà il cartellone del festival.Sulla spiaggia di Campo di Mare, in occasione del 30esimo anno di attività, arrivano con una tappa del loro "Summer Tour 2021" i rocker toscani Negrita.

Il giorno seguente,sabato 21 agosto, ci sarà un altro gruppo fresco di partecipazione al Festival di Sanremo: i Coma_Cose. Il duo musicale indie pop/rap, formatosi a Milano nel 2017, in gara nella storica kermesse con “Fiamme negli occhi”, classificatosi al ventesimo posto ottenendo però un grande successo di critica e pubblico, è attualmente impegnato in tutta Italia con il “Nostralgia Tour”.

Domenica 22 agosto si completa la quattro giorni di grandi concerti, protagonisti i torinesi Subsonica. Il gruppo, guidato da Samuel, sarà sul palco dell' Etruria Eco Festival per festeggiare i suoi primi 25anni di carriera. Un quarto di secolo costellato di successi e da una bacheca ricca di riconoscimenti, tra cui il Premio Amnesty Italia, l’MTV Europe Music Award, il Premio Italiano della Musica, l’Italian Music Awards, il Premio Grinzane Cavour, il TRL Awarded una partecipazione al Festival di Sanremo del 2000.

