Esce Zoo, il ruggito musicale di Vincenzo Incenzo

Anticipato dai due singoli, “Pornocrazia” e “Ciao Repubblica” il 6 maggio sarà fuori in tutti i digital store e nei migliori negozi di dischi, ZOO, terzo album da cantautore di Vincenzo Incenzo, dopo “Credo”, prodotto da Renato Zero, e “Ego”.

Vincenzo Incenzo è un artista con la lettera maiuscola come dimostra il suo cv. Autore per Renato Zero, Armando Trovajoli, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Sergio Endrigo, PFM, Michele Zarrillo, Franco Califano, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Albano, Tosca e tanti altri. Vanta perfino una collaborazione con Papa Francesco per il brano “La Madre”, cantato da Mijares. Autore dei grandi musical italiani, per il teatro ha scritto “Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo” di Gerard Presgurvic, e “Dracula Opera Rock” su musiche della PFM, entrambi prodotti da David Zard. Ha scritto e diretto i musical “Diana & Lady D”, “Rosso Napoletano” e “La sciantosa”. Con Renato Zero ha scritto e diretto “Zerovskij, Solo Per Amore” e con Ron “Lucio!”. Tante anche le colonne sonore nel cinema.

ZOO è legato ad un primo tour di presentazioni live nelle maggiori città italiane e proseguirà in estate con i concerti, fino ad approdare in America Latina, dove il cantautore ha già raccolto importanti consensi con la pubblicazione in lingua spagnola degli album precedenti.

IL CONCERTO

Un viaggio di musica ma anche di parola, attraverso aneddoti e piccoli racconti della sua lunga carriera e degli incontri e le collaborazioni con le star della canzone. Un incontro emozionante e interattivo con il pubblico, che potrà ritrovare o scoprire un artista a 360 gradi, che spazia dalla canzone, al teatro, al cinema. Una serata in cui ogni spettatore scoprirà̀ che almeno una canzone della sua vita appartiene alla sua penna.

Ecco i primi appuntamenti live

15 maggio Firenze, Sala Esse dei Salesiani,

16 maggio Roma, Teatro 7

27 maggio Palermo Casa Cultura Re Mida

2 giugno Venezia, Palazzo Ca’ Sagredo

3 giugno Milano, Teatro Elfo Puccini

5 giugno Napoli, Museo Diocesano

11 giugno Castel Fusano – Roma, Castello Chigi

