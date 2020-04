Esce Via del Macello, il nuovo singolo di Diamine che anticipa il suo primo album "Ma che Diamine"

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 18:32

Si chiama “VIA DEL MACELLO” il nuovo singolo di DIAMINE che anticipa l’album d’esordio “MA CHE DIAMINE”, in uscita il 1° maggio per Maciste Dischi/Sony Music Italy.Il brano, fuori oggi, è disponibile in streaming e digitale al link https://SMI.lnk.to/viadelmacello "In via del Macello non succede niente – racconta il duo - C'è un ragazzo che guarda passare la gente. Bellissimi dubbi scoppiati dagl'occhi ma la vita che conta è quella che tocchi. Più che felice sembra alterato, capisce tutto ma resta confuso. Come una visione appare la realtà: un dirigibile enorme con la prua di vetro. È la speranza che punta proprio il suo di-dietro"Oltre al nuovo singolo, sono tre i brani che hanno già anticipato il primo album di Diamine.Il duo elettro-pop romano, infatti, ha già rilasciato a novembre 2019 “BOLLE DI SAPONE”, il cui video diretto da Jacopo Farina è disponibile al link https://youtu.be/HrbDkuHRnYo . Il testo criptico e a tratti visionario del brano lascia spazio all’immaginazione e all’interpretazione della canzone, abbracciando un sound elettronico raffinato e ammiccante. Pop ed elettronica convivono in funzione del tessuto nostalgico ed evocativo della canzone.A gennaio è uscito invece il brano “MA DI CHE”, il cui video diretto da Olmo Parenti e Marco Zannoni è disponibile al link https://youtu.be/tzSx5W1cg2A . Un flusso di coscienza incosciente, una finestra aperta sull'assurdo che mette in discussione tutti gli standard di comunicazione, provando a distruggere il senso del linguaggio creandone uno nuovo.Il 24 marzo è stata la volta di “ISOLAMENTO”, canzone accompagnata da un video diretto da bendo, visibile al link https://youtu.be/N2IGZGQWdXk . Cosa succede quando una mattina, senza sapere come, l'isolamento diventa una condizione che ci portiamo dentro? Questa canzone alza lo sguardo e trova il coraggio di vedere la realtà. Il primo passo verso la liberazione.