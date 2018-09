Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Mio padre era comunista, immaginava un mondo equo in cui a tutti toccasse in sorte un pezzo di pane. Era utopia e lo scoprì sulla sua pelle. La tessera del Pci la presi anche io, ma solo per sei mesi»,parla dio politica in un’intervista a Vanity Fair in occasione del prossimo lancio del suo nuovo album "Vita ce n'è": «Alle ultime elezioni – ha fatto sapere - ho votato 5 Stelle e lo rifarei».Ci vuole tempo per cambiare e migliorare l’Italia: parliamo di decenni, non di un anno o due». Positivo anche il giudizio su: “sembra duro e pesante ma smaschera l’ipocrisia generale”.In passato ha pensato di ritirarsi: «Ho passato qualche anno in cui non sapevo se continuare o fermarmi per sempre. Mi sono chiesto se continuare avesse un senso perché mi sono detto: “Che lo compongo a fare un disco tanto per farlo?”. Ci sono tanti artisti che vivono di memoria, non volevo iscrivermi al club».