sta per tornare: il 23 novembre esce il nuovo albumquattordici canzoni in uscita per Polydor, in lingua italiana e spagnola. La presentazione in anteprima durante la Milano Music Week 2018, nella prestigiosa Sala della Balla del Castello Sforzesco.L’album in uscita in 100 paesi del mondo, è dedicato all’amico fraterno Pino Daniele, ed è stato anticipato dall’omonimo singolo, che in poco più di un mese si è imposto ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane e internazionali.è un album positivo, il quindicesimo in studio, dove “l’amore è il centro di tutto l’ottimismo in cui si può ancora credere”. Un progetto discografico ricco di nuove collaborazioni e importantiinternazionali.Il primo è con la vincitrice del premio Best New Artist ai Grammy Awards 2018, ai vertici della classifica mondiale degli artisti più ascoltati su Spotify,con cui duetta in Vale per sempre, una dichiarazione d’amore che non ha paura del tempo: «E’ un sogno che si realizza – ha dichiarato la Cara - sono felice di poter cantare con Eros!».Il secondo in Per il resto tutto bene, vede la partecipazione della star più brillante del panorama tedesco e conduttrice televisivanominata “donna dei record” in Germania dove il suo album Farbenspiel, è stato il più venduto di tutti i tempi.E infine, il duetto con, il cantante che ha infranto ogni record e che con Despacito, è diventato l’artista con più visualizzazioni della storia. Per le strade una canzone è un inno alla musica, alla condivisione, al divertimento che trovano nelle buone vibrazioni del ritmo latino in levare, la perfetta espressione.è il primo album completamente prodotto da Eros stesso con Antonio Filippelli e con Celso Valli, ed è stato realizzato all’Isola, quartier generale di Ramazzotti e storico studio di registrazione. È all’Isola che ha sede Radiorama, la storica struttura di Eros, guidata dal suo manager Gaetano Puglisi e nata per produrre le attività di Eros ma considerata sempre più una factory di riferimento di artisti italiani e internazionali. «È un disco che parla d’amore – ha dichiarato Eros - si intitolae per me rappresenta un nuovo inizio, una sfida con me stesso e con il tempo, la voglia di lasciare un segno decisivo e di “spaccare”. È uno slogan, un auspicio, un modo per dire “andiamo avanti” perché “ripartiremo insieme, non c’è una direzione sola”».firma una delle ballad più intense, dove l’interpretazione di Eros conquista dal primo ascolto. Nata dall’amicizia e dalla stima tra i due, In primo piano ha avuto una lunga gestazione e oggi è la sintesi perfetta tra la scrittura di Lorenzo e la musicalità delle migliori ballad di Ramazzotti.Eros collabora per la prima volta con, con cui è nata un’intesa immediata e con il quale firma, insieme alla giovanissima cantautriceben sette brani.Connasce anche Siamo, indelebile dal primo ascolto, un brano up che porta con sé la positività dell’intero album, la voglia e la speranza per un meglio che “deve ancora venire”. Nell’album Ramazzotti collabora anche connella ballad Ti dichiaro amore, una vera dichiarazione d’amore e, con, storico amico e compagno della nazionale cantanti, firma Avanti così che chiude l’album con un invito ad andare sempre avanti nonostante i problemi quotidiani, nonostante il passare del tempo.Da sempre affascinato dalle firme più fresche e contemporanee, Ramazzotti accoglie con entusiasmo Ho bisogno di te di, rivelazione di XFactor 2017, un brano importante dove l’ammissione sincera di avere bisogno di qualcuno e della sua confusione, unisce vite opposte. Una ballad vera, impreziosita da una linea di archi e da una ritmica che le conferiscono grande carattere. Eros offre anche una grande opportunità a, figlio dell’amico Biagio, giovanissimo autore che ha visto bimbo e che firma l’emozionante Due volontà.Tra le conferme la collaborazione con uno dei più apprezzati autori della scena italiana:, con il quale torna a scrivere in Nati per amare l’invito a “inseguire un’emozione”, a lasciarsi andare “ con l’esortazione a imparare la vita oltre le difficoltà.è anche un tour mondiale, prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo/CTS Eventim, che partirà da Monaco di Baviera il prossimo 17 febbraio (già sold out e da oggi in vendita con una seconda data) e che a due mesi dall’apertura delle prevendite delle sole date europee e delle anteprime italiane, ha già venduto 200 mila biglietti. Il viaggio di Eros toccherà ben cinque continenti e, il 3 dicembre, in occasione del lancio americano del tour, saranno annunciati gli show nord e sudamericani. Eros sarà, infatti, impegnato in USA dal 14 maggio al 26 giugno quando il Vita ce n’è World Tour toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, San Paolo, Santiago del Cile e molte altre.