Eros Ramazzotti, il Vita ce n'è world tour fa già il tutto esaurito

Con lui, sul palco, una nutrita band internazionale che lo accompagnerà durante il lungo viaggio live. «Siamo come una famiglia - ha detto Ramazzotti - o un circo musicale impegnato a girare il mondo».

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè ufficialmente partito col botto: peril debutto a Monaco di Baviera con doppia data ha fatto registrare un doppio sold out. E siamo solo all'inzio del tour mondiale che vedrà Ramazzotti impegnato in oltre 90 date in 30 paesi. Dalla Russia agli Stati Uniti, dall'Europa all'America del Sud, Eros Ramazzotti porta sul palco 35 anni di successi tra hit storiche e brani del nuovo album in Italia certificato platino e uscito per Polydor lo scorso 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola.Per il tour mondiale (prodotto da Radiorama in collaborazione con Lemon & Pepper e organizzato da Vertigo) sono stati già venduti oltre 400mila biglietti.