Eros Ramazzotti, il ritorno con il nuovo album “Battito infinito" anticipato dal singolo "Ama". Il 30 ottobre al via il world tour LE DATE

Ritorno in grande stile per il big della musica italiana Eros Ramazzotti. A distanza di quattro anni dall’ultimo album, Ramazzotti rivela il suo nuovo capolavoro, l'album "Battito infinito", che uscirà il 16 settembre. Ad anticipare l'album è il singolo "Ama", da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Per festeggiare al meglio il suo ritorno in scena, il cantante, tra i più amati a livello internazionale, partirà in tour il 30 ottobre 2022 da Los Angeles. Dunque, dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea, proseguirà con una parte dell'America ( Nord, Centro e Sud America), per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane. «Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perché credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme» dichiara Eros.

«Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia» prosegue il cantautore.

Il singolo "Ama" contiene un messaggio d’amore universale, un inno alla libertà, un invito ad amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere e a celebrare questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura. A curare ogni piccolo dettaglio e ogni fase della produzione è stato lo stesso Eros.

In oltre 35 anni di carriera, Eros conta 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti in tutto il mondo. E, ora, Ramazzotti è pronto a calcare ancora il palco, emozionando i fan.

Ecco le date:

EROS RAMAZZOTTI – WORLD TOUR PREMIÈRE

CALENDARIO

15 Settembre 2022 – La Maestranza, SIVIGLIA

17 - 18 Settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, AGRIGENTO



20 - 21 - 23 - 24 Settembre 2022 – Arena di Verona, VERONA

1 Ottobre 2022 – Venue TBA, ATENE

06 - 08 Ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, CAESAREA

EROS RAMAZZOTTI – BATTITO INFINITO WORLD TOUR

CALENDARIO

30 Ottobre 2022 – Microsoft Theater, LOS ANGELES (USA)

02 Novembre 2022 – Smart Financial Centre, HOUSTON (USA)

05 Novembre 2022 – FTX Arena, MIAMI (USA)

08 Novembre 2022 – Rosemont Theatre, CHICAGO (USA)

10 Novembre 2022 – Hulu Theater at MSG, NEW YORK (USA)

12 Novembre 2022 – Hard Rock Casino, ATLANTIC CITY (USA)

14 Novembre 2022 – Wang Theater- Boch Center, BOSTON (USA)

16 Novembre 2022 – Bell Centre, MONTREAL (CANADA)

18 Novembre 2022 – Scotiabank Arena, TORONTO (CANADA)

23 Novembre 2022 – Arena Ciudad de Mexico, MEXICO CITY (MESSICO)

25 Novembre 2022 – Estadio Nacional, SAN JOSÈ (COSTA RICA)

27 Novembre 2022 – Teatro Anayansi, PANAMA CITY (PANAMA)

30 Novembre 2022 – Coliseu General Ruminahui, QUITO (ECUADOR)

02 Dicembre 2022 – Movistar Arena, BUENOS AIRES (ARGENTINA)

04 Dicembre 2022 – Movistar Arena, SANTIAGO (CILE)

07 Dicembre 2022 – Arena Eurobike, RIBERAO PRETO (BRASILE)

09 Dicembre 2022 – Vibra Sao Paulo, SAO PAULO (BRASILE)

11 Dicembre 2022 – Poliedro, CARACAS (VENEZUELA)

04 Febbraio 2023 – Altice Arena, LISBONA (PORTOGALLO)

07 Febbraio 2023 – Arkea Arena, BORDEAUX (FRANCIA)

09 Febbraio 2023 – Halle T. Garnier, LIONE (FRANCIA)

11 Febbraio 2023 – Le Dome, MARSIGLIA (FRANCIA)

14 Febbraio 2023 – Accor Arena, PARIGI (FRANCIA)

16 Febbraio 2023 – Ziggo Dome, AMSTERDAM (OLANDA)

18 Febbraio 2023 – Schleyer-Halle, STUTTGART (GERMANIA)

21 - 22 Febbraio 2023 – Forest National, BRUXELLES (BELGIO)

25 Febbraio 2023 – Rudolf Weber Arena, OBERHAUSEN (GERMANIA)

27 Febbraio 2023 – Rock Hal, LUSSEMBURGO (LUSSEMBURGO)

01 Marzo 2023 – Olympiahalle, MONACO (GERMANIA)

04 Marzo 2023 – SAP Arena, MANNHEIM (GERMANIA)

06 Marzo 2023 – 02 Arena, PRAGA (REPUBBLICA CECA)

08 Marzo 2023 – Steel Arena, KOSICE (SLOVACCHIA)

10 Marzo 2023 – Hallenstadion, ZURIGO (SVIZZERA)

14 - 15 - 17 - 18 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA)

20 Marzo 2023 – Arena, GINEVRA (SVIZZERA)

25 Marzo 2023 – PalaAlpitour, TORINO (ITALIA)

28 Marzo 2023 – Nikaia Palais, NIZZA (FRANCIA)

31 Marzo 2023 – Wizink Center, MADRID (SPAGNA)

02 Aprile 2023 – Palau St. Jordi, BARCELLONA (SPAGNA)

04 Aprile 2023 – Mandela Forum, FIRENZE (ITALIA)

06 - 07 Aprile 2023 – Palazzo dello Sport, ROMA (ITALIA)

11 Aprile 2023 – Palasele, EBOLI, SA (ITALIA)

15 Aprile 2023 – Zimný štadión O. Nepelu, BRATISLAVA (SLOVACCHIA)

17 Aprile 2023 – Wiener Stadthalle, VIENNA (AUSTRIA)

19 Aprile 2023 – Budapest Arena, BUDAPEST (UNGHERIA)

21 Aprile 2023 – Stark Arena, BELGRADO (SERBIA)

23 Aprile 2023 – Sala Palatului, BUCAREST (ROMANIA)

25 Aprile 2023 – Arena Armeec, SOFIA (BULGARIA)

28 Aprile 2023 – PalaInvent, JESOLO, VE (ITALIA)

02 Maggio 2023 – Atlas Arena, LODZ (POLONIA)

04 Maggio 2023 – Royal Arena, COPENAGHEN (DANIMARCA)

06 Maggio 2023 – Avicii Arena, STOCCOLMA (SVEZIA)

09 Maggio 2023 – Ice Hall, Helsinki (FINLANDIA)

11 Maggio 2023 – Zalgirio Arena, KAUNAS (LITUANIA)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA