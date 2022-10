Eros Ramazzotti ha una nuova fiamma? «Non tornerà con la Hunziker». Chi è la donna misteriosa

Un periodo tutto rose e fiori per Eros Ramazzotti. Al settimo cielo per la notizia della gravidanza della figlia Aurora, che lo renderà per la prima volta nonno di un bel maschietto, il cantante si gode la novità in dolce compagnia.

Mentre gli irriducibili fan dell'artista sperano sempre in un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, che invece proprio in questi giorni si sarebbe riavvicinata all'ex Tomaso Trussardi per festeggiare il compleanno della figlia Sole, si scopre che Eros ha di nuovo il cuore impegnato.

A scoprirlo è il settimanale Diva e Donna, che lo paparazza insieme a una misteriosa e affascinante donna. «Passeggiano insieme a pochi passi dall’abitazione di lui. Lei mora, capelli fluenti e sorriso dolce, lancia uno sguardo d’intesa verso Eros, che le apre poi il portone e la guida dentro casa, dopo una cena a due in un ristorante lì vicino» si legge nel magazine, che pubblica alcuni scatti rubati.

Sempre piuttosto riservato quando si tratta della sua vita privata, il cantante preferirebbe tenere al riparo da occhi indiscreti la sua nuova conoscenza ancora per un po'. Per ulteriori dettagli, non resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 19:39

