Eros Ramazzotti, una fan si sente male al concerto: lui si ferma e va da lei, poi l'abbraccio che emoziona il pubblico

di Redazione Web

Eros Ramazzotti ha interrotto il suo concerto a Roma per soccorrere una fan. Un video diventato virale sui social mostra il momento in cui il cantautore nel bel mezzo della sua esibizione ha detto alla band di staccare la musica per capire cosa stava succedendo alla spettatrice posizionata in prima fila.

Il gesto di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti si stava esibendo al Palazzetto di Roma, quando si è reso conto che una donna in prima fila, attaccata alle transenna del parterre, si era sentita male. Le persone accanto alla fan del cantante hanno immediatamente avvisato il personale sanitario che, tuttavia, è arrivato qualche minuto in ritardo.

Dettaglio che non è sfuggito a Eros Ramazzotti. Il cantante, infatti, si è rivolto con tono ironico ai soccorritori dicendo che se fossero arrivati dieci minuti dopo la spettatrice poteva già essere morta. Un commento che ha scatenato l'ilarità del pubblico e dei paramedici stessi.

«Ca***, siete in 18, ma che fate?», continua Eros per poi rivolgersi a lei: «Come sta?». Il cantautore è sceso dal palco per raggiungere la donna e dolcemente l'ha abbracciata. «Ma tu mi puoi stare qui in mezzo? Come stai?» ha chiesto alla fan. Lei replica: «Sono stata troppe ore in piedi». «Ma dimmelo che ti faccio stare qua seduta», ha continuato Eros rassicurando la donna, prima di riprendere con il concerto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 13:09

