Eros Ramazzotti difende l'ex moglie Marica Pellegrinelli dagli insulti:«Non è un'arrampicatrice, è una mamma bravissima»

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti divorzia da Marica Pellegrinelli, fan commossi su Instagram​

Sabato 13 Luglio 2019, 18:07

Il divorzio diè arrivato come un fulmine a ciel sereno, e ancora di più l'indiscrezione secondo la quale Marica avrebbe già un nuovo compagno. Una notizia che ha fatto scatenare gli haters ricoprendo di insulti la giovane modella. Pochi minuti fa con un video su InstagramPochi giorni fa Alberto Dandolo, su Dagospia, ha lanciato una vera e propria bomba a proposito del divorzio tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti, dicendo che la giovane modella avesse una relazione con «il ricchissimo rampollo Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’».A questa notizia in tantissimi sono corsi sotto il profilo della Pelligrenelli per scriverle insulti pensatissimi da "Fai schifo!", a "Sei solo un'arrampicatrice sociale" e così via.Pochi minuti fa sempre su Instagram è intervenuto in difesa della mogliecon un video: «Ciao Ragazzi! - dice il cantante - ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana e volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate, è una situazione che si trascina da un po' di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci.La cosa migliore, chi vuole è ascoltare la mia musica e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello».Il video, che ha già superato le 80 mila visualizzazioni, è stato poi corredato da una frase di Martin Luther King: «In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone.” ❤️ ».