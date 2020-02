Eros Ramazzotti, il duro post sul Coronavirus: «Paese allo sbando, ma oroglioso di essere italiano»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho letto e sto vedendo quello che sta succedendo in Italia (un paese eccezionale e bellissimo) e sono sconcertato». Comincia così il post a temapubblicato dasul suo profiloIl cantautore amato in tutto il modno si trova al momento aper il suo tour internazionale, ma non può fare a meno di seguire la situazione italiana, per la quale riserva parole dure. «Mi trovo in America da 1 mese e da qui l’impressione è di un paese allo sbando, di gente che si evita come se ci fosse la peste, di ignoranza totale, di cattiveria e razzismo galoppante. Sono veramente scioccato da tutto ciò ma soprattutto da uno stato che non sa gestire una situazione così, che non aiuta il cittadino a capire cosa veramente sta succedendo»., però, conclude con un messaggio di speranza e incoraggiamento. «Dobbiamo essere uniti, veri, disponibili e aiutarci l’uno con l’altro perché è l’unico rimedio. Nessuno ci può aiutare più del nostro essere civili e rispettosi con noi stessi. Forza, non abbattiamoci e si troverà una soluzione, ne sono certo🇮🇹 ORGOGLIOSO DI ESSERE ITALIANO. Eros»