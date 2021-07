Erminio Sinni, vincitore della prima edizione di The Voice Senior, on air con il nuovo singolo: «Un po' di luce dopo tutto questo buio»

Erminio Sinni, vincitore della prima edizione di The Voice Senior, pubblica il nuovo singolo: «Un po' di luce dopo tutto questo buio». “La Terrazza” in rotazione sulle radio è un brano romantico che racconta lo sbocciare di un nuovo amore dal punto di vista del cantautore

«“La Terrazza” - ha raccontato Sinni - è un punto di vista diverso da dove poter guardare la vita. E la vita è fatta di amore, di relazioni, di scambi. È ritrovarsi nella stessa storia che hai vissuto tanti anni tu, guardando l’amore di due adolescenti. Ho cercato di dare un po’ di luce con questo brano in questo momento buio come questo, enfatizzando le belle emozioni. La canzone parla di me, di noi. È un racconto autobiografico, sono fotogrammi di gioia, di attimi rimasti tatuati nel cuore di un tempo che rimane sospeso e immobile nelle menti di chi ha conosciuto l'amore e ne ha assaporato l'essenza più profonda».

Scritto interamente da Erminio Sinni, “La Terrazza”, iè un brano romantico che racconta lo sbocciare di un nuovo amore dal punto di vista del cantautore, che di fronte ai nuovi amanti non può far altro che rivivere le stesse emozioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 16:07

