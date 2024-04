Ermal Meta: «Canzoni di speranza per sognare da svegli»

di Totò Rizzo

Il nuovo disco si intitola “Buona fortuna” ma dobbiamo augurarla a lui, ad Ermal Meta, per le nuove avventure che si appresta a vivere. In ordine di importanza: la nascita della prima figlia (che si chiamerà Fortuna), l’album che esce il 3 maggio (Columbia/Sony), il tour che partirà il 13 luglio dal Teatro Romano di Verona (a Roma il 5 settembre), il debutto da “presentatore” al Concerto del Primo Maggio al Circo Massimo.

Meta, partiamo da Fortuna, di cui sarà papà a breve.

«L’augurio è per lei ma anche per tutti noi. È quello di trovare la nostra strada e il nostro posto nel mondo. La fortuna, al contrario del caso, puoi guidarla, è l’energia vitale che ci accompagna. E in un momento così buio è l’augurio più giusto».

Musicalmente i 12 brani sono un mix di influenze diverse, dal cantautorato al sound anni 80.

«Non ho mai fatto album di genere, lo troverei noioso, la musica è bella tutta. Qui c’è un po’ quel che sono stato finora, da La Fame di Camilla ad oggi».

Jake La Furia in “Male più non fare” e Levante in “Io e te” sono le voci di due featuring.

«A volte, quando finisci una canzone, hai una sensazione di incompiuto, senti il bisogno di un punto di vista diverso dal tuo.

Spulciando tra i versi si può parlare di invito alla speranza.

«Un invito a fare: fare è l’unico modo che abbiamo per vivere, non arrendersi mai, sognare da svegli. Non conosco altre vie».

Da metà luglio riparte in tour.

«Il momento più bello: nei teatri all’aperto, anche se a volte sono così grandi. Il palazzetto ti mette ansia, lo stadio è uno spazio esagerato. La mia comfort zone resta sempre il club».

Si sta preparando per il ruolo di presentatore del “Concertone”?

«Non è solo un evento musicale, quello del Primo Maggio. Il nostro sarà un palco libero, ognuno potrà esprimere il proprio parere. Io e Noemi saremo i traghettatori pensanti dei vari set».

Teme le polemiche?

«Quelle ci saranno sempre. Ma lavoreremo con coscienza e responsabilità».

