Ermal Meta: ecco Stelle Cadenti, il nuovo singolo. Nel video il ballerino Tommaso Stanzani

Fuori il nuovo singolo "Stelle Cadenti". Ad affiancare Ermal Meta nell'uscita di “Stelle Cadenti”, un video con (quasi) assoluto protagonista Tommaso Stanzani, giovanissimo ballerino ed ex pattinatore che abbiamo potuto ammirare a Italia’s Got Talent, ad Amici 2020 e più recentemente a Battiti Live 2021. La danza di Tommaso Stanzani si insinua tra le note di STELLE CADENTI, come un fascio di luce si insinua nel buio della notte per illuminare il talento di questi due Artisti. La presenza di Ermal Meta sarà come un cameo. La regia è stata affidata a Claudia Pasanisi e a Peppe Tortora per Studio Cane

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Agosto 2021, 09:56

