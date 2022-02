Ermal Meta, l'annuncio ai follower: «Tour rimandato all'anno prossimo. Sono incazzato»

«Il tour verrà rimandato all'anno prossimo»: sono le parole di Ermal Meta che, attraverso un video su Instagram, ha annunciato ai fan l'impossibilità di dar via ai suoi concerti. «Sono ancora positivo al covid, ma anche se dovessi risultare negativo, ci sono altri componenti della band che sono positivi per cui non riuscirei a fare le prove a prepararmi come vorrei e come meritate».

Leggi anche > Ermal Meta positivo al Covid: «Sono stato male, ma sono in ripresa»

Il cantante ha spiegato nel dettaglio i motivi della scelta di rimandare il tour. «Non c'è soluzione. Sono terribilmente dispiaciuto, anzi incazzato. Vi prometto che in estate farò quanti più concerti possibili». Dopo essere stato ospite al Festival di Sanremo 2022, sulla nave di Costa Toscana insieme a Orietta Berti e Fabio Rovazzi, il cantante è risultato positivo. Con barba lunga e volto rattristato, Ermal ha concluso: «Cerco di conservare in me la magia che mi ero ripromesso di avere durante il tour, ma questa estate ci sarò» ribadisce. «Grazie davvero a tutti».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA