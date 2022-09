Il Treno di Enzo Avitabile: «Mezzo secolo di esperienze in un album senza schemi»

di Totò Rizzo

Se la vita è l'arte dell'incontro, la musica spesso fa da ruffiana. Enzo Avitabile, che il 16 settembre esce con il nuovo disco, Il treno dell'anima, racconta: «Con gli artisti con cui ho collaborato sono nate grandi amicizie prima che rapporti professionali. Per esempio: Tina Turner mi ha avvicinato al buddismo. E ci siano regalati reciprocamente vita e sapere anche con James Brown, Pino Daniele, Randy Crawford, Khaled e con tutti gli altri». Gran parte delle 11 tracce de Il treno dell'anima è fatta da incontri di cuori e di note. È un disco talmente energetico che il 67enne musicista napoletano pare ne abbia 30 di meno e si ascolta tutto d'un fiato come ormai quasi nessun album si ascolta più.

Avitabile, ci sono dentro tutti i mondi sonori che ha visitato: soul, jazz, pop, afro, tradizione partenopea, colonne sonore.

«È un disco libero, coraggioso, non rientra nei ranghi, lo rivendico con fierezza. Il consumo della musica è cambiato: inutile crogiolarsi nella nostalgia ma bisogna darsi da fare per essere riconoscibili. È vero, c'è un'alternanza di esperienze fatte in quasi mezzo secolo».



