"La Rivoluzione - Il Tour" Enrico Ruggeri torna live dal 16 Luglio

Un po' di punk e un po' di rock, con oltre 40 anni di carriera torna in tour Enrico Ruggeri con "La rivoluzione - Il tour", che dal 16 luglio toccherà tutte le principali piazze italiane. Il celebre cantautore milanese ha realizzato una scaletta che segue la pubblicazione del nuovo album "La Rivoluzione": undici brani che riprendono spezzoni di vita del rocker, un racconto autobiografico che parla di rapporti umani e sogni adolescenziali. Di una generazione caparbia, in continuo conflitto con la vita, spiegata attraverso la voce graffiante di Enrico. All'interno dell'album sono presenti due featuring: con Francesco Bianconi in "Che ne sarà di noi" e con Silvio Capeccia in "Glam bang", compagni di viaggio che magari il contautore deciderà di ospitare in tour come special guests.

La penna di Ruggeri - oltre ad aver creato pezzi che rimarranno per sempre nella storia della musica italiana, sia per se stesso che per altri grandi artisti - ha anche trovato libero sfogo nell'attività di scrittore. Il suo ultimo romanzo, "Un gioco da ragazzi" è il best seller per La Nave di Teseo.

Enrico Ruggieri e il resto della band - formata da Paolo Zanetti alle chitarre, Francesco Luppi alle tastiere, Fortu Sacka al basso e Alex Polifrone alla batteria - vi danno appuntamento ad tour estivo che partirà da Feltre, Belluno in occasione del Festival Dolomiti e proseguirà fino al 23 settembre con l'ultima tappa de "La rivoluzione - il tour" a Valmadera, Lecco.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali www.ticketone.it/artist/enrico-ruggeri.

Il tour è prodotto da Joe & Joe.

Radio Subasio è la Radio Ufficiale del tour.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA