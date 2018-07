A cena con mia figlia. Arriva il tipo delle rose, Adidas in tinta con la camicia. Insiste 3/4 minuti e dice che ha fame - scrive Ruggeri nel suo tweet - Cedo. Pago con 50+20+20+10 centesimi. “Non voglio spiccioli” e se ne va. Gli chiedo scusa, non volevo che qualcuno mi desse del razzista

. Il livello delle risposte è decisamente di bassa lega: come al solito, Twitter si divide tra chi fa i conti in tasca al ricco di turno, tra chi lo difende con buon senso, e chi attacca i 'radical chic' citando ovviamente il fascismo e Mussolini, con tanto di sfottò reciproci tra "fascisti" e "sinistri". Un leit motiv che sui social è diventato ormai - e non da oggi - a dir poco ripetitivo.

Ma perché un venditore ambulante deve per forza essere vestito di stracci? Ma che frase é? Del fascista magari no, ma del tirchio un po' si. Io se uno mi dice che ha fame do 5 euro e ho sicuramente meno soldi di lei, taccagno

Taccagno non direi. A parte le mie iniziative personali delle quali non parlo sono a quasi 100 milioni di euro donati con la Nazionale Cantanti. Mi dica cosa fa lei, a parte il soldatino ben istruito

(comunque il livello del dissenso è questo) https://t.co/2e7Ezmoaqm — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) 15 luglio 2018

Nessuno voleva mettere in dubbio la sua storia e i suoi gesti di solidarietà, ho commentato solamente il suo twit. Un euro per una rosa mi era sembrato pochino.per vedere il livello a cui siamo arrivati guardi le risposte della gente che la difende e si faccia un idea

Guardi lei le risposte di chi mi ha attaccato: violenza verbale, livore, offese personali. Mi sembrano umanamente e intellettualmente peggiori di chi ha capito lo spirito anche ironico del post. Facile star dietro a una tastiera, naturalmente

Davvero si sta lamentando perché ha osato rifiutare un suo euro, che voleva dargli dopo minuti per non sembrare razzista (!), e perché l'abbigliamento non corrispondeva alla sua idea di povertà? Un pensiero mediocre e idiota, che alimenta odio e stereotipi di cui la rete è satura

Inutile ribattere ai #sinistri, per loro sei razzista a prescindere. Loro sanno che nell'intimo del loro animo 9 volte su dieci "Rosario" non lo vedono neppure, ma gli si ripulisce la coscienza a dare del razzista al primo che passa con la bandierina nel nick. Ipocriti

Il cantante Enrico Ruggeri è finito nell'onda del ciclone dopo un episodio raccontato da lui stesso. Il racconto ha provocato reazioni contrastanti sulla rete, con tanti fans che hanno dato ragione a Ruggeri, ma anche tanti altri che lo hanno attaccato. Insomma, il solito sfoggio dei più bassi istinti e soprattutto tanta maleducazione. Ma nell'era dei social, non è una novità.