Ruggeri, “La rivoluzione": nuovo singolo insieme a Bigi

Si intitola “La rivoluzione” il nuovo singolo di Enrico Ruggeri, in radio e in digitale dal 7 gennaio. L’uscita anticipa l’omonimo album di inediti, atteso per il 2022. Il cantautore milanese sarà anche in tour da aprile. Fresco vincitore del Premio Tenco per la sua prolifica carriera, Ruggeri nel brano racconta la sua generazione attraverso le esperienze, le storie d’amore consumate, i libri letti, le preghiere pronunciate senza sapere a chi rivolgerle. Una generazione che ha combattuto ma che non ha mai vinto veramente. Il singolo sarà accompagnato da un video, girato da Mehmet Gurkan, che simboleggia il logorio dell’anima durante il percorso della vita. Co-autore del brano è Massimo Bigi, novello cantautore a 60 anni ed ex-tour manager di Ruggeri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 08:16

