Ennio Morricone star alle Terme di Caracalla

Sessanta anni vissuti da musicista. Il più grande compositore vivente di musiche per film. Ennio Morricone ha scritto la storia del cinema mondiale, sotto forma di partiture musicali. E Roma potrà riviverle alle Terme di Caracalla, dove il compositore si esibirà con l'orchestra dal 16 al 18 e il 29 giugno.Nel corso della carriera ha ottenuto i riconoscimenti professionali più alti. Due Oscar. Uno alla carriera, un secondo per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Le sue musiche hanno unito alto e basso, perché il genio delle sue composizioni è riuscito a toccare le emozioni di chi non conosce la musica per orchestra. Il successo al cinema inizia negli anni 60, con Sergio Leone, padre degli spaghetti-western, per il quale compose, Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il Buono , il brutto e il cattivo. Morricone attraversa i decenni del cinema italiano, misurandosi con registi e generi cinematografici differenti. Da Bernardo Bertolucci a Elio Petri, passando per due giovani promesse come Dario Argento (L'uccello dalla piume di cristallo) e Marco Bellocchio, ma anche Pasolini, Montaldo, Monicelli, persino Carlo Verdone (Un sacco bello, Bianco rosso e verdone). Negli anni 80 avviene il grande salto, Hollywood cerca il suo talento. John Carpenter ne La Cosa, l'eterna The Mission, Frantic per Roman Polanski, Gli Intoccabili di De Palma fino alla collaborazione con Tarantino. Importante il sodalizio artistico con un altro premio Oscar, Giuseppe Tornatore, che vinse la statuetta per Cinema Paradiso.Nel corso della sua carriera ha scritto oltre 500 colonne sonore per cinema e tv e più di 100 composizioni di musica assoluta. Il maestro, per festeggiare il suo 60° anniversario come compositore e direttore d'orchestra, sta girando il mondo con 60 Years of music world tour. Oltre 500 mila biglietti venduti. «Dirigere dal vivo le mie composizioni, davanti a un pubblico vario per età e background culturale, è un'esperienza molto gratificante», ha affermato Morricone, «il programma comprende alcuni grandi classici, come le musiche degli amati western di Leone, Mission e quelle composte per Tarantino, ma il concerto sarà un'esperienza differente rispetto al passato».riproduzione riservata ®