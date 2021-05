Emma Marrone a Verissimo il ricordo di Battiato: «Lo porterò sempre nel cuore». Ospite del salotto di Silvia Toffanin, nell'ultima puntata che andrà in onda sabato 22 maggio, la cantante salentina ha raccontato anche tutta la sua gioia di ripartire con un tour il prossimo 3 giugno.

Emma Marrone, ospite domani a Verissimo, parla della gioia di ripartire con un tour il prossimo 3 giugno. Sarà, infatti, la prima artista italiana a tornare su un palco: «Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli lavorare nuovamente».

La cantane salentina, da sempre in prima linea a favore dei diritti della comunità LGBT, confida a Silvia Toffanin il suo pensiero sul DDL Zan: «Mi batto per questi diritti da tantissimi anni, rischiando a volte di sembrare impopolare. Questa legge dovrebbe essere all’ordine del giorno, mi dispiace che passi come una cosa straordinaria come se fossimo nel Medioevo. Speriamo di risvegliarci in un Paese pronto ad accogliere tutto questo con grandissima normalità».

Emma, infine, rende omaggio a Franco Battiato, che ha avuto l’onore di conoscere personalmente e che ricorda con commozione:«La perdita di Battiato è stata un duro colpo per la musica e per l’arte. Ho conosciuto l’uomo oltre che l’artista. Non dimenticherò mai la vacanza che ho fatto a casa sua in Sicilia. Mi ha dimostrato tanta stima e lo porterò sempre nel cuore. Bastava guardarlo negli occhi per comprenderlo. Per me è sempre stata una persona quasi soprannaturale, aveva un’energia troppo forte per poterla racchiudere in poche parole». E conclude: «Dobbiamo solo essere grati a lui e alla musica che ci ha lasciato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 20:04

