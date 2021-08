Emma Marrone, vacanza con la famiglia dopo il tour: «Facciamo che ho ancora 3 anni…»

Ha terminato il suo tour per l’Italia e ora Emma Marrone può finalmente godersi le meritate vacanza, stavolta in compagnia dei genitori. Ferie in famiglia per Emma Marrone che dal social ha condiviso diversi post durante il suo viaggio assieme al papà Rosario e la mamma Maria.

Emma Marrone, vacanza con la famiglia dopo il tour

Emma Marrone ha deciso di trascorrere le vacanze estive assieme ai genitori con un viaggio a Capri. Dopo il tour musicale infatti Emma ha preso le valige ed è partita con mamma Maria e papà Rosario lungo la costiera amalfitana. Su Instagram la cantante ha pubblicato diversi post che la vedono con la famiglia. Nella prima condivisione delle attese vacanze scrive: «Dritta alla meta. Missione compiuta. In vacanza con mamma e papà ❤@rosariomarrone @maria_marchese53», mentre in un altra, assieme a una commuovente foto delle loro tre mani che si stringono, sottolinea: «Facciamo che ho ancora 3 anni e mi fate fare “vola vola”. Grazie vita. ❤». Di sicuro un viaggio che ha fatto bene alla cantante, che può riposarsi dopo le fatiche sul palco e si mostra in ogni post pubblicato sorridente e con l'aria rilassata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Agosto 2021, 21:30

