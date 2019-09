Lunedì 23 Settembre 2019, 17:46

LOLNEWS.IT - Da quando Emma Marrone ha annunciato sui social di doversi fermare per un po’ per affrontare alcuni problemi di salute, siamo tutti tornati a 10 anni fa quando la cantante si è sottoposta per la prima volta ad un intervento chirurgico volto ad eliminare il tumore alle ovaie che l’aveva colpita. Al momento la 35enne non ha spiegato il motivo del momentaneo allontanamento dalle scene, ma le centinaia di messaggi di incoraggiamento che sono piovuti su Instagram lasciano intendere che Emma debba ben presto tornare a combattere un’altra battaglia. Che il tumore alle ovaie si sia nuovamente presentato? Tra le cause più frequenti dell’insorgenza di questa neoplasia femminile, ci sarebbe anche lo stress, stando ai risultati di una ricerca apparsa su Cancer Research. Ecco anche i sintomi più e meno frequenti a cui prestare particolare attenzione. Foto@Kikapress