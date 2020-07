Emma Marrone, il tour rinviato a maggio 2021: «Non vedo l’ora di tornare sul mio palco»

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 12:31

. Mentre proseguono le selezioni per i nuovi talenti di, Emma Marrone ha pubblicato un post con le nuove date del tour nei Palasport rimandato al prossimo anno.«Si riaccendono i motori e le speranze! Ne nel frattempo cercherò di caricarvi a dovere! Voglio sentire tutta la vostra energia». Cosìsul suo account Instagram. A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, i concerti previsti per il 2020 in Italia si terranno nel 2021. Il live speciale di Emma previsto il 25 maggio 2020 all’Arena di Verona, si terrà invece il 6 giugno 2021 sempre all’Arena di Verona., queste le nuove date:1 MAGGIO, Pala Invent, JESOLO - recupero del 3 ottobre 2020 (data zero)6 MAGGIO al Mediolanum Forum di Assago, MILANO - recupero del 5 ottobre 202014 MAGGIO, Unipol Arena, BOLOGNA - recupero del 23 ottobre 202015 MAGGIO, Pala Alpitour, TORINO - recupero del 24 ottobre 202020 MAGGIO, Pala Catania, CATANIA - recupero del 20 ottobre 202025 MAGGIO, Mandela Forum, FIRENZE - recupero del 13 ottobre 202028 MAGGIO, Pala Partenope, NAPOLI - recupero del 16 ottobre 202029 MAGGIO, Palazzo dello Sport, ROMA - recupero del 10 ottobre 2020Le indicazioni sul recupero della data prevista al Palaflorio di BARI verranno comunicate entro fine settembre 2020.