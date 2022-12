Emma Marrone, i buoni propositi 2023: «Non sono una persona seria»

«Non sono una persona seria. O forse sì» esordisce Emma Marrone nella sua lista di propositi per il 2023. Su Instagram, la cantante salentina si mostra in accappatoio in due foto diverse. Nella prima ha delle emoticon di orsacchiotti rossa attorno, nell'altra invece è più seria. Una doppia personalità che racla contraddistingue e la prota a scrivere in didascalia: «Stilo la lista delle cose belle da fare nel 2023». E in cima alla lista, c'è proprio la sua amata musica: «Tanto per cominciare concertone a Olbia. Riparto dalla musica. E poi si vedrà».

Pioggia di like e commenti per Emma da parte dei fan che attendono trepidanti le date... e non solo. «Attendiamo la lista» scrive un fan, curioso dei propositi del 2023 di Emma. «Ti aspettiamo con ansia emmuccia del mio cuore» si legge ancora. «Ti aspetto per un concerto... A Milano, non vedo l'ora» richiede un altro fan.

Le polemiche

La cantante salentina, che ha da poco perso il papà, ma ha ricevuto uno spiacevole commento da parte di un hater che ironizzava sulla scomparsa del genitore: «Come festeggerai natale?? Con mamma e papino?». Il dolore della perdita è così vivo che Emma è andata su tutte le furie rispondendo a tono ai diversi insulti ricevuti. Questo sarà per la famiglia Marrone il primo Natale senza il papà Rosario. La cantante salentina ha così commentato la cattiveria degli hater: «Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la merda di questa società. Vi nascondete dietro falsi profili perché oltre a essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di merda che hai».

La risposta

Non è finita quì per la cantante che ha ricevuto doppi insulti per la controrisposta: «Hai sempre e comunque una grandissima classe comunque», ha scritto qualcuno con cattiveria, sottolineando che le parole espresse dalla cantante non siano state «gentili». Ancora una volta, però, Emma non ci sta e replica: «Vi siete svegliati tutti buoni oggi solo perchè non hanno perculato il vostro di padre, che non c'è più. Andate a cagare e buon natale. Questa è la classe», ha ribattuto la cantante stufa delle cattiverie ricevute nei commenti.

