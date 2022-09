Emma Marrone e la morte del papà Rosario, il dolce messaggio di Alessandra Amoroso

Anche Alessandra Amoroso ha voluto salutare per l'ultima volta Rosario, il papà di Emma Marrone, morto ieri sera all'età di 66 anni a seguito di un malore improvviso, i dettagli non sono ancora noti, dato che la famiglia ha deciso di rimanere in silenzio in questo momento di profondo dolore. Ma nessuno si aspettava una simil tragedia, nemmeno la figlia. Emma infatti stava trascorrendo una serata con le amiche, molto probabilmente a Roma. In seguito alla devastante notizia si è subito messa in viaggio per raggiungere la Mamma Maria e il fratello Francesco.

Emma Marrone e la morte del padre Rosario, i messaggi di cordoglio. Stefano De Martino: «Vecchio lupo»

Emma Marrone, morto il papà Rosario: aveva 66 anni. L'addio: «Ti amerò per sempre, la tua Chicca»

Papà Rosario era molto amato dai fan di Emma

A dare l'annuncio della scomparsa di Rosario Marrone è stata la pagina social del Comune di Aradeo. Il papà di Emma era molto amato e stimato dai suoi coincittadini, ma soprattutto dai fan della cantante. Lungo i 10 anni di carriera di Emma ha avuto modo di conoscere i suoi ammiratori. Durante i concerti saliva sul palco, Emma cantava e Rosario suonava. Hanno sempre dimostrato tanto amore e rispetto reciproco.

Tanti i vip che si sono stretti al dolore di Emma. Ma forse uno dei messaggi che ha più emozionato i social è stato quello dell'amica e collega Alessandra Amoroso, che ha voluto ricordare papà Rosario attraverso una storia Instagram.

La dolce dedica di Alessandra

Salentina e conterranea di Emma, Alessandra ha fotografato il sole e il cielo azzurro, poi ha disegnato un cuore rosso e ha scritto: «Ni vidimu eh». Una frase in dialetto salentino. E per mostrare tutto il suo sostegno e amore, Alessandra ha scelto Sarò Libera, brano di Emma, come sottofondo musicale.

Sotto al post di Emma, invece, la cantante salentina ha salutato papà Rosario con queste parole: «Ciao papone».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 16:51

