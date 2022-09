Emma Marrone, morto il papà Rosario: aveva 66 anni. L'addio: «Ti amerò per sempre, la tua Chicca»

Emma Marrone, morto il papà Rosario. A dare la tragica notizia è stata la stessa cantante attraverso un post su Intagram: «Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca». Rosario è scomparso all'improvviso all'età di 66 anni nella serata di ieri, domenica 4 settembre. Anche il Comune di Aradeo, piccola cittadina della provincia di Lecce in Puglia, ha voluto ricordare il padre di Emma sulla propria pagina Facebook.

«È con profonda tristezza - si legge nel messaggio postato dall'amministrazione comunale e firmato dal sindaco Giovanni Mauro a nome di tutta la comunità aradeina - che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l'improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario».

I funerali sono in programma per questo pomeriggio, lunedì 5 settembre, alle 17, nella chiesa madre di Aradeo. La salma di Rosario Marrone si trova presso la casa del commiato, vicino al cimitero. A dare l'annuncio della scomparsa, con manifesti pubblici, sono la moglie Maria Marchese, i figli Emma e Francesco (con la compagna Clarissa Quido), il papà Leandro e i fratelli Emmanuele, Gionni ed Emidio e le sorelle Anita, Betti e Susi. L'uomo, classe '55, avrebbe compiuto 67 anni tra pochi giorni, il prossimo 18 settembre. Appresa la notizia, Emma - fuori per lavoro - si è messa in viaggio per tornare in Salento. L'arrivo è atteso in nottata.

